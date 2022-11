“Il Museo dei bambini non ha nessun senso, non ce ne sono”

BOLOGNA – Un’opera “di nessuna utilità”, che peraltro “non nasconde il vero problema di questa città”, ossia il “tasso altissimo di denatalità”. In altre parole, sono “soldi buttati”. È questo il giudizio sul progetto del Museo dei Bambini di Bologna dell’ex candidato sindaco civico del centrodestra, Fabio Battistini, presidente dell’associazione ‘Bologna Ci Piace’. “In una città con un tasso di denatalità altissimo- commenta Battistini- il Comune di Bologna spende soldi per un museo per i bambini. E chi pensa di mandarci? Quelli che non ci sono? E quei pochi che ci sono, per educarli in base a quali criteri? Decisi da chi? Un’educazione progressista? Mamma mia”.

“LAVORARE A POLITICHE PER GIOVANI E FAMIGLIE”

Fabio Battistini

Secondo Battistini, “invece di buttare risorse in attività ex post, come se il problema dell’inverno demografico fosse ormai risolto e la priorità per Bologna fosse quella di creare luoghi di attrazione per i più piccoli, il sindaco dovrebbe preoccuparsi (e anche con una certa urgenza) di predisporre politiche ex ante, ovvero predisporre azioni immediate per sostenere giovani e famiglie creando le condizioni per stimolare la ripresa di un tasso positivo di nuove nascite”.

“SOLDI BUTTATI”

Fare un Museo dei Bambini, insomma, “non nasconde il vero problema di questa città e di tutto il Paese- afferma Battistini- spendere i fondi del Pnrr per opere di nessuna utilità, in un momento di drammatica crisi, significa andare avanti senza minimamente occuparsi nè preoccuparsi delle priorità per i bolognesi. Non credo che il Museo dei Bambini potrà alleviare le preoccupazioni per le bollette, per il costo della vita nè tantomeno per l’inverno demografico che non fa presagire nulla di buono per il nostro futuro”, attacca l’ex candidato sindaco.

