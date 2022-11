A Rimini arrestato un 60enne ‘distinto’ rapinatore di banche

Rimini – Quando si è presentato allo sportello di una banca, in centro a Rimini, il cassiere è rimasto spiazzato da quell’insolita richiesta rivolta da un signore all’apparenza distinto: ovvero “consegnatemi il denaro, questa è una rapina“. Il signore è stato poi arrestato poche ore dopo dai poliziotti in flagranza di reato: un sessantenne che alloggiava da un paio di giorni in un hotel della città è stato infatti accusato di essere il responsabile della rapina.

Poco prima della pausa pranzo nella giornata di ieri i cassieri di un istituto bancario del centro città si sono così visti arrivare “un uomo distinto” che ha subito mimato di essere armato, nascondendo la mano destra nella tasca del proprio giaccone e ordinando di consegnargli il denaro contante. Una volta consegnata la somma di 4.820 euro in banconote arrotolate, il rapinatore è fuggito.

Sono scattate subito le indagini e, anche grazie alla visione delle immagini delle telecamere di sorveglianza, si è risalito a collegare l’uomo a una tentata rapina avvenuta nella stessa mattinata, in un’altra banca del centro di Rimini. Il modus operandi era lo stesso, ma nell’occasione era stato prontamente segnalato alle volanti che lo avevano bloccato e denunciato a piede libero per la tentata rapina. Le ricerche degli agenti hanno permesso poi di individuare l’uomo alcune ore dopo, al suo rientro presso un albergo dove aveva preso alloggio un paio di giorni prima. Era ancora in possesso di parte del denaro rapinato in banca, per un valore di 3.620,00. L’uomo veniva infine arrestato e trasferito alla locale Casa Circondariale in attesa dell’udienza di convalida.

