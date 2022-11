Deda: “30 anni dopo i Sangue Misto torno a frequentare il rap”

ROMA – È su tutte le piattaforme da oggi ‘House Party’, il producer album di Deda. Un nome, una garanzia. È stato protagonista assoluto della prima stagione del rap italiano. Prima con l’Isola Posse All Stars e poi con i Sangue Misto, insieme a Neffa e Dj Gruff. E non è un caso se Fabri Fibra abbia rivelato che l’artista – al secolo Andrea Visani – è stato uno di quelli che lo ha ispirato a scrivere in rime. Negli anni, Deda ha cavalcato ogni genere: dalla dance al jazz, passando per il funky.

Ora il producer torna “a frequentare il rap”, come spiega lui stesso all’Agenzia Dire e lancia 10 tracce che navigano in un mare fatto di hip hop, soul e urban. “Dopo 30 anni, dopo aver esplorato tanti mondi- racconta- mi ritrovo di nuovo a fare quello ma con una modalità rinnovata, sia perché è cambiato il genere in questi anni, sia perché ho accumulato una serie di esperienze e ascolti che ha fatto si che la mia visione di quel mondo sia più matura”. Così “mi sembrava che il punto dove ero arrivato io fosse contiguo al momento storico che riguarda quei mondi lì. La musica rap e soul in Italia ha avuto un’evoluzione e mi sembrava ci trovassimo nella stessa zona. Quindi perché non frequentarsi di nuovo?”.

Diciassette le collaborazioni che danno voce a questo disco. Ci sono Neffa e Fabri Fibra, protagonisti del primo singolo ‘Universo’, e i nomi più noti della scena contemporanea: Coma Cose, Frah Quintale, Gemitaiz, Emis Killa, Ensi, Jake La Furia, Davide Shorty, Ghemon, Frank Siciliano, Danno, Sean Martin, Inoki, Mistaman, Salmo e Al Castellana.

“Per me Neffa è un amico- dice- ed è la prima persona che ho pensato di chiamare per questo progetto. Poi ci sono altri amici con cui ho collaborato anni fa e con cui ho continuato a fare cose. Al Castellana è uno di questi. Per me coinvolgere gli amici nei progetti è molto spontaneo. È una cosa che mi ha sempre ripagato tanto”.

“MAI PENSATO DI TORNARE A RAPPARE”

È un po’ una festa per “chiudere un cerchio” che ha visto Deda creare musica anche con lo pseudonimo di Katzuma. Con il rap sempre nella testa, però, Visani non ha mai pensato di tornare a fare l’MC: “Ho smesso di fare il rap nel 2000. Ho sempre pensato che per me fosse un’arte che non era più tanto adatta. Riuscivo ad esprimermi meglio con la produzione musicale. Non mi è mai passato per la mente”.

Rimane un capitolo chiuso nel passato come quello legato ai Sangue Misto. E se si può parlare di eredità musicale parlando del disco del 1994 ‘SxM’, è certo che non ci sarà un seguito. “Credo che le belle esperienze siano tali perché uno deve rispettarle e lasciarle per quelle che sono. Io e Neffa- dichiara Deda- abbiamo continuato a collaborare in vari momenti ma non c’è mai venuto in mente di proseguire con quel nome quell’esperienze. Siamo entrambi due persone che hanno sempre voluto guardare avanti”.

“PER FARE MUSICA DIVERTENDOSI BISOGNA GUARDARE AL FUTURO”

C’è solo un modo per rimanere originali, come afferma in conclusione Deda: “Credo sia importante, per fare musica divertendosi, continuare a sperimentare, guardare al futuro e glorificare troppo il passato, anche se a noi ha dato tanto e, in maniera gratificante, continua ad essere citato ogni volta che facciamo qualcosa”. Quel qualcosa oggi è ‘House Party’ e dopo due anni di lavoro è finalmente fuori.

