Locatelli: “Per tutelare i fragili e i caregiver serve un testo condiviso”

ROMA – Il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, a tutela dei fragili e dei caregiver detta la sua linea: “Bisogna innanzitutto prendere in mano la norma che giace in Parlamento e cercare un testo che possa essere condiviso dalle associazioni, dalle famiglie e, perchè no, anche con il contributo dell’ordine notarile e di tutte quelle categorie che possono accompagnare una norma tanto attesa che deve dare una risposta a questi nuclei, a queste famiglie che si sono sacrificate per la loro vita e, soprattutto negli ultimi anni, hanno fatto davvero fatica”.

Locatelli è intervenuta a margine della tavola rotonda su ‘La persona fragile e il ruolo dei caregiver: nuovi strumenti per le famiglie vulnerabili’, organizzata in occasione del 56° Congresso Nazionale del Notariato, che si chiude domani a Roma. “Per me- ha inoltre sottolineato- oggi è importante essere qui, perchè quando parliamo di disabilità, quando parliamo di fragilità e di famiglie, credo sia importate esserci, in questo contesto come in tutti gli altri. Credo- ha concluso il ministro Locatelli- che chiunque se ne voglia occupare, e può fare qualcosa di utile, meriti la nostra attenzione, meriti l’attenzione politica e ci dobbiamo ragionare insieme. Quindi, è giusto esserci”.

