Il ‘Superbonus’ cambia e scende al 90%, quoziente familiare per ‘villette’

ROMA – Il governo a guida Giorgia Meloni mette mano anche al Superbonus che cambia veste. Il rimborso per la “manutenzione straordinaria” non sarà più del 110% ma scenderà al 90% e saranno incluse anche le villette unifamiliari ma soltanto se “prima casa“. In quest’ultimo caso il beneficio sarà legato al reddito che sarà molto stringente. Si parla di un tetto di 15mila euro che cresce con l’aumentare dei componenti familiari. Il cosiddetto ‘quoziente familiare‘ al Superbonus.

RESTANO GLI INTERVENTI PER GLI INFISSI

Con le nuove regole inoltre servirà stabilire se le agevolazioni resteranno anche per gli interventi nei singoli appartamenti, come ad esempio, gli infissi. Le novità sono contenute nella Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza (Nadef), tuttavia ulteriori modifiche potranno essere apportate all’esame del Parlamento.

