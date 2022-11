NAPOLI – Una violenta perturbazione sta interessando la Campania. Fiumi di fango hanno inondato le strade del Comune di Montella (Avellino). A seguito delle gravi difficoltà che tutta la zona sta affrontando per le forti piogge che si stanno abbattendo sulla regione, il Comune ha diramato una nota in cui “invita la cittadinanza a limitare gli spostamenti in auto soprattutto lungo il percorso della Festa della castagna. La priorità è mettere in sicurezza gli stand senza bloccare il traffico lasciando libero il passaggio per i mezzi di emergenza e di soccorso”. In un video condiviso su Twitter si vede uno degli stand che viene portato via da un fiume d’acqua.

Violentissimo nubifragio

in Campania.

Il mercato a Montella (Avellino) è stato portato via dall’acqua 😨 pic.twitter.com/YZYxyNcX5a — Sabrina F. (@itsmeback_) November 4, 2022

Anche la valle dell’Irno, nel salernitano, così come Salerno città, stanno facendo le spese delle condizioni meteo avverse che stanno interessando la regione. Iniziato anche il lavoro della protezione civile regionale che è intervenuta nelle situazioni più critiche a Fisciano, Rocca Piemonte e Mercato San Severino con volontari in azione con idrovore. Il maltempo sta creando problemi anche a Napoli e in provincia, in particolare nella zona vesuviana.

Disagi fino alle grandi arterie autostradali: sulla A3 Napoli-Salerno è chiusa per allagamenti l’uscita di Ercolano (Napoli), si registrano code tra Vietri sul Mare e Salerno. Code e automobilisti bloccati nelle scorse ore sul raccordo tra Salerno ed Avellino.

ALLERTA METEO PROROGATA FINO A DOMANI SERA

Alla luce delle valutazioni del Centro funzionale, la Protezione Civile ha prorogato l’allerta meteo di colore giallo in corso in Campania fino alle 23:59 di domani sui settori centro meridionali della Campania e, in particolare, sulle zone 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), 5 (Tusciano e Alto Sele), 6 (Piano Sele e Alto Cilento), 7 (Tanagro) e 8 (Basso Cilento). La perturbazione continuerà ad insistere sui settori centro-meridionali della regione, portando precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, venti forti-settentrionali e mare agitato soprattutto al largo e lungo le coste esposte.

La Protezione civile regionale raccomanda di prestare attenzione, anche in assenza di precipitazioni, ai fenomeni connessi ad un rischio idrogeologico localizzato, in particolare sulle zone 3 e 5, dove potrebbero ancora verificarsi occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, ruscellamenti, allagamenti e caduta massi anche senza pioggia.

La Protezione Civile della Regione Campania raccomanda alle autorità competenti di “avere la massima attenzione rispetto alle criticità previste, ponendo in essere tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni attesi, sia in ordine al dissesto idrogeologico derivante dai temporali, sia in ordine alle sollecitazioni dei venti”. Sala operativa e Centro funzionale seguono l’evoluzione del quadro meteo e delle precipitazioni: attenzione va prestata agli avvisi diramati dalla Protezione civile.

CRITICITÀ A TORRE DEL GRECO, SINDACO: PERCHÉ ALLERTA GIALLA?

“Abbiamo registrato l’abbattersi sulla città e sull’intera regione, sia lungo la fascia costiera, sia nelle zone più interne, di una vera e propria bomba d’acqua, non preannunciata dal bollettino meteorologico regionale che, al contrario, segnalava per la giornata odierna, un’allerta meteo di colore giallo”. Così il sindaco di Torre del Greco (Napoli), Giovanni Palomba, fa il punto sui disagi causati dal maltempo.

“Quanto verificatosi nelle ultime ore, pertanto, non era prevedibile, né era possibile, sulla base del parametro regionale indicatoci, ordinare chiusure o sospensioni di pubblici servizi. Analogamente, per la giornata di domani, quanto segnalato dai competenti organi regionali della Campania è un’allerta meteo di colore giallo. Non sembrano, al momento, essere rilevati danni a persone del nostro territorio. Stiamo intervenendo – aggiunge Palomba – su tutte le criticità segnalate, cercando di ripristinare una corretta e ordinata circolazione veicolare, mettendo in sicurezza tutte le zone a rischio. Raccomando e invito tutti i cittadini alla massima prudenza”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it