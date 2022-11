Caccia al tesoro tra i trattori: si iscrivono 400 studenti

BOLOGNA- Una caccia al tesoro tra i trattori. Così il mondo della meccanica agricola presenta agli studenti degli istituti tecnici le opportunità di lavoro offerte dal settore. Una formula che piace ai ragazzi, visto che sono già più di 400 gli iscritti all’edizione 2022 di [email protected], una serie di incontri organizzati da Federacma in occasione di Eima international (alla Fiera di Bologna dal 9 al 13 novembre), dedicati agli studenti del quarto e quinto anno degli Istituti professionali, tecnici ed agrari.

LA SFIDA DELL’AGRO-INFLUENCER

Si tratta di workshop, organizzati in collaborazione con Federunacoma e CaiAgromec per far scoprire ai giovani le opportunità di impiego nel mondo della meccanica agraria. Ma perché non farlo divertendosi? Così l’edizione [email protected] 2022 prevede solo 15 minuti di presentazione frontale, per poi coinvolgere i ragazzi in una caccia al tesoro in giro per la fiera a tema macchine agricole. A lanciare la sfida agli studenti sarà l’agroinfluencer Andrea Beccaro, in arte Andrea Bekk. Ma non finisce qui. Le classi, una volta completata la prova, riceveranno in premio una licenza del gioco Farming Simulator 2022 e gadget, offerti dagli sponsor New Holland, Argo Tractors, Alpego, Faresin Industries e Lemken Italia.

