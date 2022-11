Auto, Honda annuncia un sistema di guida autonoma senza segnaletica su strada

DIRE – Il colosso tecnologico e automobilistico giapponese Honda ha annunciato di aver messo a punto un innovativo sistema di guida autonoma per veicoli in grado di consentire la guida anche in assenza di linee bianche sulle corsie stradali e di segnaletica. Grazie ad una serie di tecnologie di intelligenza artificiale (Ai), il sistema è in grado di riconoscere l’ambiente circostante al veicolo in base alle immagini catturate dalle telecamere, senza fare affidamento su mappe ad alta definizione, ed elaborare le informazioni tramite un processore di Ai anch’esso sviluppato da Honda. Ancora non è stato reso noto a partire da quando la tecnologia sarà integrata nelle autovetture e messa a disposizione degli

utenti.

