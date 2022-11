Tg Scuola e Formazione, edizione del 4 novembre 2022

IL MINISTRO VALDITARA: “LE PREOCCUPAZIONI DEGLI STUDENTI SARANNO ASCOLTATE”

“Le piazze annunciate dagli studenti il prossimo 18 novembre saranno accolte con uno spirito di dialogo e ascolto. Quando le preoccupazioni sono legittime e sono espresse nei termini che la legge consente, vanno sempre ascoltate. Poi il governo farà le sue scelte”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, a proposito delle manifestazioni studentesche dei prossimi giorni e del rischio di tensioni che si è acceso con il cosiddetto decreto legge anti-rave appena emanato dal governo. Il ministro ha poi aggiunto che, rispetto al passato, lavorerà per costruire una “grande alleanza con studenti, famiglie, istituzioni e parti sociali”. Intanto, gli studenti hanno manifestato davanti al ministero dell’Istruzione, indossando sul viso le maschere dei ministri, mentre continuano alla Sapienza le mobilitazione degli studenti e delle studentesse.

PREMIATI I VINCITORI DELLA IV BIENNALE DEI LICEI ARTISTICI

Si è aperta la quarta edizione della Biennale dei licei artistici, promossa e finanziata dal ministero dell’Istruzione e del Merito e realizzata dall’Associazione Amici della Biennale, con il supporto della Rete nazionale dei licei artistici, dedicata quest’anno al tema del futuro. La mostra è stata inaugurata presso lo Spazio Wegil, l’hub culturale della Regione Lazio nel quartiere Trastevere di Roma gestito da LAZIOcrea, e si potrà visitare gratuitamente fino al 18 novembre. Poco prima dell’inaugurazione, al ministero dell’Istruzione di Viale Trastevere sono state premiate le opere migliori, alla presenza del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Il Concorso ha coinvolto 174 Licei Artistici italiani, di cui 141 selezionati e 139 partecipanti alla Mostra-Concorso. Le opere in esposizione saranno 207, di cui 186 italiane e 21 estere.

VALDITARA INCONTRA I SINDACATI: “DARÒ SEGNALE CONCRETO IN LEGGE DI BILANCIO”

Si è svolto il primo incontro tra il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara e i rappresentanti dei sindacati e delle parti sociali del mondo della scuola. L’incontro, ha fatto sapere il ministero in una nota, si è svolto in un clima di serena collaborazione. Per il ministro Valditara, si avvia un percorso di ascolto con le parti sociali. “Ho appuntato tutte le urgenze che i rappresentanti dei lavoratori mi hanno segnalato, e per dare corpo immediato a questo approccio ho proposto l’istituzione di un tavolo di confronto tra la segreteria tecnica del ministero e le strutture tecniche sindacali, dove si possano condividere le questioni strategiche di interesse comune e individuare le prime proposte di soluzione”. Valditara ha poi aggiunto che si impegnerà, “anche in sede di legge di bilancio, per dare un segnale concreto ai temi avvertiti come prioritari dagli operatori del mondo della scuola, compreso il tema delle retribuzioni e quello della valorizzazione”.

NEXT GENERATION FEST: “A FIRENZE UNA GIORNATA DEDICATA ALLA GEN-Z”

Tutto pronto al Teatro del Maggio per accogliere migliaia di giovani in arrivo a Firenze sabato 5 novembre per assistere a ‘Next Generation Fest’, il primo Festival dedicato alla Generazione Z organizzato dalla Regione Toscana e Giovanisì, con il supporto del WMF – Il più grande Festival sull’Innovazione Digitale del Pianeta. Temi chiave dell’evento: Europa, Sostenibilità, Creatività, Digitale, Innovazione, Inclusione e Cittadinanza. Tra le ultime novità, i saluti inviati dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e dalla vicepresidente del Parlamento Europeo, Pina Picierno, proiettati subito dopo l’intervento del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. L’evento è interamente finanziato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale) e promosso dalla Regione Toscana e Giovanisì – il progetto regionale per l’autonomia dei giovani – in collaborazione con Fondazione Sistema Toscana e il Teatro del Maggio.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it