I Pinguini Tattici Nucleari annunciano un nuovo disco, “Fake News”

ROMA – Il 2 dicembre, a due anni dal precedente EP ‘Ahia!’, i Pinguini Tattici Nucleari tornano con un nuovo album. Si intitola ‘Fake News’ e da oggi è disponibile in presave e preorder.

Il progetto esce, oltre che in digitale, anche in cd e vinile in nove differenti versioni (doppio LP bianco autografato esclusiva Amazon; doppio LP nero; doppio LP bianco; doppio LP rosa; doppio LP azzurro trasparente, CD con 4 diverse cover)per Columbia Records/Sony Music Italy.

