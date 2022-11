Ubriaco, picchia la moglie per gelosia: 41enne in carcere a Bologna

BOLOGNA – Era ubriaco e ha aggredito la moglie “per gelosia”, procurandole un trauma cranico e del setto nasale giudicati guaribili in 30 giorni. Per questa ragione l’uomo, un 41enne ecuadoriano, è stato arrestato dai Carabinieri della stazione di Calderara di Reno, nel bolognese, e portato in carcere su disposizione della Procura per maltrattamenti contro familiari o conviventi e lesione personale aggravata.

L’episodio, dettagliano i militari, è avvenuto alle 5 del mattino di mercoledì.

LA VITTIMA SI ERA RIFUGIATA IN CASA DI UNA VICINA

A chiamare il 112 è stato il figlio della coppia, che “era stato svegliato dalle urla della madre“. Giunti sul posto, i Carabinieri hanno trovato il giovane, che dopo aver confermato quanto aveva riferito per telefono ha completato il suo racconto, spiegando di “essere uscito dalla stanza da letto e di aver assistito alla scena della madre bloccata sul divano dal padre ubriaco, che la stava prendendo a pugni”. La donna, una 40enne ecuadoriana, è stata soccorsa dai militari in casa di una vicina, dove si era rifugiata per sfuggire dal marito, con cui è sposata da 22 anni. La vittima è stata poi trasportata d’urgenza al Pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore di Bologna, dove è stata appunto giudicata guaribile in 30 giorni, mentre il marito è stato arrestato e portato in carcere.

