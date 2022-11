VIDEO | X Factor, puntata ‘difficile’ per Rkomi. I Santi Francesi commuovono il pubblico

ROMA – Puntata altalenante quella di ieri sera di X Factor. Momenti sottotono? Tanti. Perfomance emozionanti? Poche. Non si può dire certo che questa edizione del programma, targato Sky Uno, sia tra le migliori degli ultimi anni. Almeno a giudicare da primi due live. Nonostante il livello dei cantanti in gara sia buono, le esibizioni dal vivo non convincono fino in fondo. A fare la loro parte in questo, sono anche i giudici. In particolare Rkomi, che ieri sera ha praticamente regalato al pubblico e ai concorrenti una scena ‘quasi’ muta, tanto da essere ‘ripreso’ anche da Francesca Michielin. “Perdonami Mirko, forse i concorrenti meriterebbero qualche parola in più”, ha detto la presentatrice al cantante, dopo l’ennesimo commento tirato fuori con le pinze. Un comportamento dovuto probabilmente al tema della serata, dedicata alla MTV Generation che, ha entusiasmato pochissimo il giudice.

LE PERFORMANCE PIÙ BELLE DEL SECONDO LIVE

Ad alzare decisamente il livello della puntata ci hanno pensato i Santi Francesi, piacevole scoperta di questa edizione, che hanno emozionato il pubblico con ‘Creep’ dei Radiohead.

Anche Linda non è stata da meno. Decisamente la performance migliore della serata insieme a quella dei colleghi.

Ambra "@lindariverditi è l'inconfessabile che diventa pop. Riesce a far diventare suoi tutti i brani."#XF2022 pic.twitter.com/oSNUZusCi8 — X FACTOR (@XFactor_Italia) November 3, 2022

Ospite della puntata, Morgan. Un piacevole ritorno il suo, dato che per anni è stato giudice del programma. Il cantautore ha portato live dei suoi brani più celebri, ‘Altrove’, rendendo poi omaggio a David Bowie. Per lui grande apprezzamento anche sui social.

Il secondo live si è chiuso con l’eliminazione di Iako. Indecisi su chi eliminare tra i Tropea, del rooster di Ambra e il cantante del rooster Rkomi, i giudici hanno chiamato il ‘tilt’, così a decidere per l’esclusione del cantante è stato il pubblico da casa.

