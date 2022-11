Fanuli (Lega): “Con Zingaretti dieci anni di nulla nel Lazio, centrodestra risolleverà la Regione”

ROMA – “Finalmente si sta per chiudere l’esperienza di Zingaretti alla Regione Lazio. Dieci anni di nulla stanno finendo con la discussione di un provvedimento in Consiglio regionale, il collegato alla legge di stabilità, pieno di lacune e con l’unico scopo di mettere qualche ‘toppa’, con estremo ritardo, alle tante falle dell’azione amministrativa della maggioranza di centrosinistra. Il fallimento è sotto gli occhi dei cittadini: dal piano rifiuti alla riduzione dei presidi ospedalieri, per non parlare delle fantomatiche Case della salute. I territori sono stati dimenticati da questa Giunta, e penso soprattutto alle zone del Litorale, dove i pendolari stanno toccando con mano la pessima gestione di Cotral sulla Roma-Lido”. Lo dice Eloisa Fanuli, dirigente e coordinatrice della Lega nel IX Municipio di Roma.

“Ma tutto questa sta per finire. Con le prossime elezioni regionali, per il Lazio può iniziare la fase del riscatto. Sono sicura che il centrodestra unito si farà trovare pronto per rimettere in piedi la Regione dopo anni di immobilismo e saprà scegliere un candidato autorevole, condiviso e all’altezza dell’importante sfida che abbiamo davanti. La Lega, con i suoi sostenitori in tutti i territori della regione, darà il suo contributo determinante per vincere la partita”, conclude Fanuli.

