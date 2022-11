Wilma Goich e la morte della figlia Susanna: “Edoardo non c’era, mi ha lasciata sola”

ROMA – Negli ultimi giorni, nella casa del Grande Fratello Vip Wilma Goich si è lasciata andare ai ricordi discutendo del suo passato e del suo rapporto con l’ex marito Edoardo Vianello fino al momento della morte della figlia Susanna.

“Sono passati due anni e mezzo da quando non c’è più mia figlia. Lui (Edoardo Vianello, ndr) ha trovato la clinica per farla ricoverare, ma non è mai venuto. Perché Frida (la nuova moglie, ndr) diceva che lui avrebbe preso il Covid“, confessa la Goich visibilmente emozionata e aggiunge: “Io non posso chiamarti alle 3:00 di notte e dire ‘Susanna non c’è più’ perché tu dovevi essere lì e io questo non lo dimenticherò mai. Ho dovuto dirgli che Susanna non c’era più lì da sola”.

LEGGI ANCHE: Al Gf Vip entrano nuovi concorrenti, ecco chi sono

La concorrente del GF Vip dà in parte la colpa alla nuova compagna del cantante: “Lui non si è mosso da casa, ma doveva essere lei a dire ‘vai io ti accompagno e ti aspetto di sotto’. Questa è una moglie, una donna che capisce. Lui doveva dire non me ne frega un cavolo e vado fa mia figlia. Rimane sempre suo padre anche se non si è comportato nella maniera giusta”.

Durante la puntata di ieri sera Wilma Goich spronata da Alfonso Signorini ha detto: “Sono contenta di aver parlato, ma non mi sono ancora tolta un peso del tutto. Mi manca un perché. Con Edoardo non ci siamo mai confrontati e non ci siamo mai detti in faccia ‘perché è successo a noi’. Credo che abbiamo bisogno di farlo”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it