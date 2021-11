A Potenza via ai richiami per chi si è vaccinato con Johnson & Johnson

POTENZA – Al via da oggi, in tutti gli hub vaccinali del Potentino, il richiamo per la seconda dose per i vaccinati con la monodose Johnson & Johnson. Lo rende noto l’azienda sanitaria locale di Potenza (Asp), la quale specifica che dovranno essere passati almeno sei mesi dalla prima dose e che il richiamo sarà effettuato con un vaccino ad mRna, ossia Pfizer o Moderna. L’Asp fa anche sapere che gli hub vaccinali saranno aperti nei giorni feriali fino alle 13 e che le somministrazioni saranno invece sospese nei giorni festivi, compresa la domenica, e nel turno pomeridiano.