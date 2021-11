Monterotondo, crolla un muro di contenimento: evacuate 22 famiglie

ROMA – La scorsa notte la squadra 5A del distaccamento dei Vigili del fuoco di Montelibretti è intervenuta a Monterotondo per il crollo parziale di un muro di contenimento in via Doria Riparia e in via Ticino. In attesa di ulteriore verifica e seguente consolidamento e messa in sicurezza del muro, è stato preventivamente interdetto l’accesso alle abitazioni a 22 nuclei familiari. Inoltre è stato chiuso l’accesso carrabile all’area dell’istituto scolastico ‘Santa Maria’. Tutta la zona è stata interdetta al traffico veicolare. Non risultano feriti.