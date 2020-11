Le nuove misure entrano in vigore venerdì

ROMA – “Tutte le nuove misure previste dall’ultimo dpcm – quelle riservate alle aree gialle, arancioni e rosse – saranno in vigore a partire da venerdì 6 novembre. Lo ha deciso il governo per consentire a tutti di disporre del tempo utile per organizzare le proprie attività”. Così una nota di Palazzo Chigi.

“Questa sera alle 20.20 conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi per illustrare le misure del nuovo Dpcm”, si legge sul profilo twitter del premier Giuseppe Conte.

LEGGI ANCHE: Conte nella notte ha firmato il dpcm: salvi parrucchieri ed estetisti nelle zone rosse. Indennizzi in settimana

L’ipotesi della divisione in fasce: