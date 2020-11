VIDEO | Camilli (Unindustria Lazio): “Ci vorranno anni per la ripresa”

“CHIEDIAMO DI ESSERE ASCOLTATI”

Frizioni tra governo e Confindustria? “C’è una dialettica, come sempre, anche prima di Bonomi. L’atteggiamento di Confindustria è costruttivo, facciamo proposte puntali. La nostra speranza è di essere almeno ascoltati, ma non sempre succede”. Lo dice Angelo Camilli, presidente di Unindustria Lazio, nel corso di una intervista Skype con la Dire. “Quello che chiediamo al governo in maniera molto forte, oltre al sostegno nell’emergenza, è di spendere bene i 209 miliardi del Next generation e magari anche quelli del Mes, che per noi sono necessari e utili”. Sono soldi, continua, che devono avere “una corretta destinanzione” e non sprecati “in mille rivoli”, aggiunge Camilli. “Soprattuto chiediamo che lo Stato e le amministrazioni locali abbiano la consapevolezza che spendere queste cifre non sarà facile, una nostra carenza è stata sempre la programmazione, come si è visto con i fondi comunitari e questo ci preoccupa un po’”. Il leader di Unindustria Lazio definisce “buoni” i rapporti con i sindacati. “Mi sono insediato da solo un mese, stiamo programmando un incontro nei prossimi giorni con i sindacati confederali e cercheremo, anche con la Regione, di condividere tutte le misure, la collaborazione è necessaria. Noi in questa fase di recrudescenza della pandemia abbiamo fatto il nostro dovere- conclude- le imprese si sono organizzate, stanno rispettando i protocolli di sicurezza e abbiamo dimostrato che non è in azienda che ci si contagia”.