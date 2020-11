VIDEO | Schmidt chiude i portoni degli Uffizi: con il Covid stop bis per il museo

FIRENZE – I portoni in legno degli Uffizi richiudono. Come lo scorso marzo, durante la prima ondata del covid. Con l’entrata in vigore del nuovo Dpcm, è stato il direttore Eike Schmidt a serrare gli ingressi. Un arrivederci, con la speranza “di poter riaprire presto”. E aggiunge: “Sia ieri che oggi abbiamo avuto centinaia di visitatori, venuti a dare un’ultima occhiata ai nostri tesori. Da domani partiamo con le nostre comunicazioni sui social per mantenere il contatto anche a distanza. Chiusi, gli Uffizi perderanno “un po’ più di un milione al mese”, conferma.

LEGGI ANCHE: Franceschini: “Chiuderanno anche i musei”

Arriveranno quindi sostegni economici del governo? “Questo dipende dalla durata totale della chiusura”. Se lo stop sarà prolungato per la ripartenza “è chiaro che ci vorrebbe anche un aiuto dal governo”.