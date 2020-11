Usa 2020, ecco cosa serve a Biden per vincere. E per gli analisti ha l’83% di possibilità di farcela

ROMA – Fox News News attribuisce a Joe Biden 238 grandi elettori contro i 213 per Donald Trump, mentre e’ piu’ cauta la Cnn che da’ in vantaggio Biden di 224 grandi elettori a 213. Ancora non assegnati dai network americani quelli relativi alla Pennsylvania (20), Michigan (16), Georgia (16), North Carolina(15), Wisconsin (10), Nevada (6), Maine-2 (1)e Alaska (3).

In Alaska, che ha chiuso i seggi da poco, e’ probabile una vittoria di Trump, che e’ in vantaggio anche per accaparrarsi l’ultimo grande elettore del Maine, mentre il risultato negli altri Stati e’ piu’ incerto. Se l’ex vice-presidente democratico vincesse in Nevada, dove e’ in vantaggio, arriverebbe a 244 grandi elettori e per entrare alla Casa Bianca gli basterebbe poi vincere in Michigan (che consegna 16 grandi elettori) e Wisconsin (che ne attribuisce 10). Qui, e’ da poco passato in testa.

In questo scenario a Biden non servirebbe quindi conquistare Georgia e Pennsylvania, entrambi stati ancora in bilico. Lo stimato sondaggista Nate Silver in un tweet da poco pubblicato ha scritto che con il suo modello di previsione, se si considerano Nevada e Wisconsin come “probabilmente di Biden”, il North Carolina come “probabilmente di Trump”, e la Georgia, la Pennsylvania e il Michigan come “in bilico”, Biden ha l’83% di chances di vittoria.