Trump: “Andiamo alla grande, ma cercano di rubare le elezioni”

ROMA – “Andiamo alla grande, ma stanno cercando di rubare le elezioni. Non glielo lasceremo fare. I voti non possono essere contati dopo che le elezioni sono finite”: così Donald Trump, con un messaggio diffuso su Twitter.

Il post è stato segnalato e rimosso dopo pochi minuti dal social network. Questa la motivazione di Twitter: “Il contenuto condiviso in questo Tweet, tutto o in parte, è controverso e potrebbe essere fuorviante in merito alla modalità di partecipazione alle elezioni o ad altri strumenti di coinvolgimento della cittadinanza”.