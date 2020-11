Biden: “Siamo in corsa per vincere, aspettiamo solo un po’”

ROMA – Siamo “in corsa per vincere”, anche se sappiamo che “ci vorrà un po’ di tempo” perché ogni voto possa essere contato: lo ha detto nella notte Joe Biden, il candidato democratico alla Casa Bianca, con un discorso pronunciato da Wilmington, in Delaware. Secondo Biden, ora è necessario avere “pazienza”.

“Sapevamo che sarebbe durata molto, forse fino a domani, forse di più” ha detto il candidato democratico. Biden ha fatto riferimento ai voti anticipati e per posta, esprimendo poi soddisfazione per i primi risultati. Citata l’affermazione in Arizona e in Minnesota e una buona prova in Georgia. “Siamo ancora della partita” ha detto Biden riguardo a questo Stato, dove pure i repubblicani e Donald Trump sono in vantaggio. Chiusura invece sugli Stati dove il conteggio del voto per posta potrebbe determinare i ritardi più significativi: Wisconsin, Michigan e soprattutto Pennsylvania. “Vinceremo la Pennsylvania – ha detto Biden – ma ci vorrà tempo”.