Tensione a Washington, in piazza sostenitori di Trump e Biden

ROMA – Gruppi di manifestanti e sostenitori di Donald Trump e di Joe Biden stanno dimostrando in diversi punti di Washington, alimentando il timore di disordini nel caso il loro candidato non dovesse risultare vincitore: lo riferiscono

fonti dell’agenzia Dire nella capitale federale.

Secondo le fonti, “tanti temono che queste riunioni serali organizzate per festeggiare finiscano per trasformarsi in proteste e poi in violenze qualora i risultati non dovessero essere quelli attesi e sperati”. Di manifestazioni di segno politico differente, con un ingente dispiegamento di polizia, pure di fronte alla Casa Bianca, hanno riferito anche utenti dei social network postando fotografie e video.