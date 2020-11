La danza dei giovani migranti in Florida: “Fuera Trump”

ROMA – “Pa’ la calle, pa’ fuera”. Letteralmente “fuori, per strada”. E’ l’augurio, in spagnolo, che un gruppo di attivisti di Unite We Dream, la più grande organizzazione giovanile di migranti degli Stati Uniti, ha rivolto al presidente uscente Donald Trump ballando sulle note di musica latina davanti a un seggio elettorale di Miami, in Florida.

We are here at the South Dade Regional Library voting center telling Trump PA FUERA!!!! pic.twitter.com/GsB3lFM0D5 — Thomas Kennedy (@tomaskenn) November 3, 2020

I giovani hanno anche distribuito ai votanti in coda dolci tipici della tradizione centramericana e gel disinfettante per le mani.

Nello Stato sud-orientale i seggi si sono chiusi da circa un’ora e Trump e lo sfidante democratico Joe Biden sono testa a testa secondo tutte le proiezioni. Alle ultime elezioni, nel 2016, a vincere nello Stato furono i repubblicani del presidente.

In Florida più di un cittadino su quattro è di origini migranti. Tra le comunità più rappresentate, quella cubana. L’isola dei Caraibi si trova a meno di 200 chilometri dallo costa meridionale dello Stato americano.