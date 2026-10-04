Elezioni in Brasile, al via lo spoglio: Bolsonaro avanti

ROMA – Al via lo spoglio dopo la chiusura delle urne in Brasile, alle 17 ora locale, le 22 in Italia: nelle presidenziali è partito avanti Flavio Bolsonaro, del Partido liberal (Pl), in vantaggio sul capo di Stato uscente, Luiz Inacio Lula da Silva.

Dopo il 9,08 per cento delle schede scrutinate, il principale degli 11 sfidanti in corsa per la massima carica è al 50,79 per cento. Lula, rappresentante del Partido dos trabalhadores (Pt), è invece al 40,95. Per essere eletto al primo turno un candidato presidente deve ottenere almeno il 50 per cento dei consensi espressi.



Circa 158 milioni oggi i brasiliani che erano chiamati a esprimere il loro voto. I risultati della consultazioni sono aggiornati in diretta sul sito online del quotidiano Folha de Sao Paulo, del gruppo Globo e dei principali media del Paese.