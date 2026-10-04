Nations League, gli Azzurri di nuovo in campo contro la Turchia. Mancini: “Risultato non scontato”

ROMA – “Dipenderà da noi, ma non è una partita dal risultato scontato”. Roberto Mancini avverte la ‘sua’ Italia alla vigilia della sfida con la Turchia a Bologna, quarta e ultima gara di questa ‘finestra’ di Nations League. Il rischio è di sottovalutare l’avversario dopo il successo 4-1 degli azzurri a Bursa contro la Nazionale guidata da Vincenzo Montella.

“Nonostante il momento non facile- ha aggiunto- la Turchia resta una grande squadra, con molta qualità”. “Abbiamo avuto pochi giorni per preparare questa sfida- ha poi sottolineato il ct- cambieremo quindi qualcosa in più, d’altronde abbiamo diverse soluzioni”. In attacco non ci sarà Kean, affaticato.

MANCIO E BOLOGNA

Il ct, che sulla panchina della Nazionale ha un ruolino di marcia fatto di 38 vittorie, 15 pareggi e 10 sconfitte, torna nella città dove è cresciuto calcisticamente e nello stadio dove 45 anni fa fece il suo esordio in prima squadra. Il suo lungo viaggio nel mondo del calcio è iniziato proprio da Bologna, quando a soli tredici anni si trasferì da Jesi nel convitto della società rossoblù per provare a inseguire il sogno di ogni bambino. Domani sera il ‘Dall’Ara’ – dove sono attesi quasi 30.000 spettatori (emessi sinora 27.000 biglietti) – tornerà a fare il tifo per Roberto e i suoi ragazzi: “Sono cresciuto a Bologna, sono arrivato che ero un bambino. Amo Bologna e i bolognesi, mi dimostrano sempre il loro affetto”.

KEAN TORNA A CASA

Mancini, che in Turchia aveva cambiato otto undicesimi della formazione scesa in campo con il Belgio, in Francia ha limitato il turn over a due sole novità, Calafiori e Kean. E proprio Kean – come detto – sarà un sicuro assente domani sera: “Moise purtroppo non sta bene, non ha recuperato- ha dichiarato Mancini- e stasera lo lasciamo andare a casa. Tra la partita di Parigi e questa ci sono stati solo tre giorni, quindi cambieremo di più”.

BARELLA, VOGLIA DI GOL

Titolare a Roma con il Belgio, dopo aver saltato la trasferta di Bursa, Nicolò Barella è entrato in campo nell’ultima mezzora del match con la Francia, portando energie fresche e andando anche vicino al gol del 2-1. Un gol che in azzurro gli manca da più di due anni: “Giocando 70 partite all’anno non ho più la brillantezza che avevo a 23 anni – le parole del centrocampista dell’Inter in conferenza stampa – ma guardando le statistiche sono sempre uno di quelli che corre di più. In Nazionale però devo segnare qualche gol in più (10 le reti realizzate, ndr), sono indietro da quel punto di vista”.

Secondo per presenze (72) dietro solo a Gigio Donnarumma, Nicolò è a tutti gli effetti uno dei senatori del gruppo e un punto di riferimento per i giovani che si sono affacciati per la prima volta a Coverciano: “L’Italia che sta nascendo è una squadra di personalità. Il mister ci ha chiesto di ritrovare l’entusiasmo e penso che ci stiamo riuscendo perché altrimenti una partita come quella con la Francia non la recuperi e non cerchi addirittura di andarla a vincere nel finale. All’Europeo del 2021 è stato il gruppo a fare la differenza, qui ci sono tanti buoni giocatori e giovani che hanno voglia di dimostrare, ma alla fine la cosa più importante è il gruppo”. Domani non troverà in mezzo al campo Hakan Calhanoglu, suo compagno di reparto all’Inter: “Hakan è un campione, che ho imparato prima a conoscere da avversario e che poi ho avuto il piacere di avere come compagno. E’ un leader di questa nazionale e mancherà, ma la Turchia ha altri giocatori con tanta qualità. Non sarà facile per noi anche perché affronteremo una squadra ferita dagli ultimi risultati e che vorrà dimostrare di poter fare bene”.