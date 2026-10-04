domenica 4 Ottobre 2026

In Iran il ministro del petrolio si dimette, riserbo sul perché da Teheran. Ma l’economia nazionale è in fortissima pressione

Al suo posto Hamid Bovard, l'Ad della compagnia petrolifera statale National Iranian Oil Company. Cosa dicono gli analisti delle agenzie internazionali

Data pubblicazione: 4-10-2026 ore 20:39Ultimo aggiornamento: 4-10-2026 ore 21:05

ROMA – Il ministro del petrolio iraniano Mohsen Paknejad si è dimesso e Hamid Bovard, amministratore delegato della compagnia petrolifera statale National Iranian Oil Company, assumerà la guida del ministero ad interim, hanno riferito domenica i media statali, senza fornire una motivazione per le dimissioni.

Per l’agenzia Reuters, Mohsen Paknejad, ministro del petrolio del Paese membro dell’OPEC dall’agosto 2024, si sarebbe dimesso a causa della pressione sull’economia del Paese esercitata dalla guerra tra Iran e Usa, da ormai sette mesi.

L’agenzia iraniana Tasnim News riporta una dichiarazione di Tabatabaei, responsabile della comunicazione presso l’Ufficio del Presidente iraniano Pezeshkian: “L’ingegner Paknejad aveva precedentemente rassegnato le dimissioni per motivi personali che il Presidente non aveva accettato- ha spiegato il portavoce- ma oggi il Presidente le ha infine accolte”. L’agenzia e le fonti governative mantengono il massimo riserbo sulle tensioni politiche e non fanno menzione di controversie interne.

(photo credit: mohsenpaknejad/Ig)

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