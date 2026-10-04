Meloni e l’omaggio alla Dc: “Rappresentò il grande blocco popolare, riferimento per il Centrodestra”

ROMA – L’appuntamento diSaint Vincent “è diventato un punto fermo della politica italiana. Ha attraversato la Prima e la Seconda Repubblica, ha visto nascere e tramontare partiti, leader, leggi elettorali, legislatura. In tutti questi anni ha custodito una cultura politica nella quale la maggioranza degli italiani si è riconosciuta per molto tempo”. Lo dice la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un videomessaggio inviato al convegno “Il partito italiano, dalla DC a Berlusconi e Meloni”, a Saint Vincent.

“Io non vengo da questa storia – aggiunge – non ho la pretesa di raccontarla meglio di chi l’ha vissuta, ma la DC è stata per decenni il partito di governo per eccellenza, il più duraturo della storia repubblicana e ho imparato che la sua forza veniva dalla capacità di rappresentare un grande blocco popolare. Un blocco popolare che voleva stare in Occidente, dalla parte della libertà, della democrazia, in anni in cui una parte importante della politica italiana invece guardava altrove, verso modelli che promettevano uguaglianza e producevano oppressione”.

Meloni continua citando anche l’ultimo libro di Gianfranco Rotondi, il cui titolo “Il Partito Italiano. Dalla DC a Berlusconi e Meloni”, pubblicato a settembre 2026 da Graus Edizioni, ha ispirato lo stesso appuntamento odierno: “Quando la DC è finita i suoi eredi hanno preso strade diverse. Gianfranco nel suo libro racconta quella di chi ha scelto il centrodestra e l’ha chiamata con una formula felice il ‘partito italiano’. Un mondo che ha cambiato forma ma che è rimasto il punto di riferimento di tanti italiani popolari, conservatori, patriottici e liberali e anche grazie a loro che la coalizione di centrodestra nata più di trent’anni fa oggi esprime il governo più longevo della storia della Repubblica”.

MELONI: “È UNA CULTURA CHE CARATTERIZZA L’AZIONE DEL NOSTRO GOVERNO”

“Come sempre, quando all’orizzonte ci sono le elezioni politiche si torna a parlare di centro, di spazi da occupare, di nuovi contenitori politici, ma io credo che il centro non sia un luogo dove stare a metà strada. È una cultura fatta di famiglia, lavoro, libertà, senso dello Stato e noi quella cultura l’abbiamo messa al centro dell’azione di governo“. Ha sottolineato ancora la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel videomessaggio inviato al convegno “Il partito italiano, dalla Dc a Berlusconi e Meloni”.