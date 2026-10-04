FOTO | Di Battista: “Oggi mi sento bene e sono al mare, grazie per i messaggi”

ROMA – “‘Come può uno scoglio, arginare il mare’. Vi ringrazio per i messaggi davvero di affetto che mi state inviando e scusate se non riesco a rispondere a tutti. Vi auguro una buona domenica. Io oggi mi sento bene, sono venuto al mare e domani starò ancora meglio. Passo dopo passo!”. Lo scrive sui social Alessandro Di Battista, l’ex deputato del Movimento 5 Stelle tornato in Italia il 12 settembre scorso dopo il malore improvviso che lo ha colto a Cuba, dove si trovava per registrare un reportage.

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Di Battista ha poi rivelato al programma diMartedì su La7 di essersi sentito male per un edema causato dalla presenza di un tumore. Proprio ieri sera, sabato 3 ottobre, è tornato a parlare in televisione, ospite di “Accordi e Disaccordi”, in onda su Nove, parlando del percorso di cure iniziato, con prospettive incoraggianti indicate dai medici.