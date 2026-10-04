Grillo attacca la Giunta Todde: “Il M5s si ispirava a San Francesco contro l’arricchimento personale”. E snocciola nomi e cifre delle consulenze

ROMA – Un movimento nato proprio per combattere l’arricchimento, i privilegi e il ‘poltronificio’. Che invece oggi fa proprio il contrario, sfruttando per il proprio interesse le normative che voleva abolire. Attacco frontale di Beppe Grillo alla Giunta Todde (Pd-M5s) in Sardegna: nel giorno in cui si celebra San Francesco, l’ex leader del Movimento 5 stelle pubblica sul suo blog un lungo articolo in cui ricorda che il M5s nacque nel 2009 proprio ispirandosi a San Francesco, con l’intento di battersi contro il potere e il privilegio. Mentre oggi, constata, sta facendo tutto il contrario. Grillo, senza peli sulla lingua come è sempre stato, pubblica nome dopo nome i principali incarichi e consulenze ‘d’oro’ (ci sono anche cifre a cinque zeri) assegnati dalla Giunta Todde in Sardegna. Di incarichi, dice, ce ne sono “circa un centinaio“, anche se non tutti sono così ben pagati.

COSA SCRIVE GRILLO

“Ai valori e principi di San Francesco era ispirata una forza politica, fondata proprio il 4 di Ottobre 2009, la cui visione era quella del servizio nelle istituzioni per migliorare la vita di cittadini e cittadine, piuttosto che mirare all’arricchimento personale“, esordisce Grillo nella giornata di San Francesco. Quindi Grillo ricorda la cosiddetta “legge poltronificio” che venne approvata nella primavera del 2021, in Sardegna, dalla giunta di centrodestra Solinas. Poi parte l’attacco alla Giunta Todde: “Una forza politica che si ispira a San Francesco, se fosse mai salita al governo della Sardegna- dice Grillo-, il primo punto all’ordine del giorno avrebbe dovuto essere proprio quello di abolire questa legge. È stata effettivamente abolita questa norma? No, è stata sfruttata. Proprio da chi la voleva abolire”.

L’ELENCO DELLE CONSULENZE D’ORO

Grillo elenca quindi una lunga serie di consulenze assegnate dalla Giunta Todde, a partire da quello di Jacopo Gasparetti, portavoce di Alessandra Todde, che “nel periodo 2024-04-30 – 2029-02-25 prevede un compenso di importo lordo pari a 592.591,41 euro”. Citata anche Mariassunta Matrisciano, Luca Caschili, Cinzia Pilo. Poi Grillo dice: “Tutti gli importi (lordi) di cui sopra e tanti altri che si possono trovare in totale trasparenza sul sito istituzionale della Regione Sardegna sono perfettamente leciti, erogati a persone che ovviamente ci pagheranno sopra le tasse, e che svolgeranno in modo eccellente il proprio lavoro”. La conclusione? “Oggi è il 4 Ottobre. E tutto va bene. Perché nessuno dice nulla sui principi e valori di San Francesco. E il problema è proprio questo qui“.



