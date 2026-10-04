Incendio all’alba nel camping Bella Italia di Peschiera del Garda, 24 feriti

(Foto tratte dal sito di Verona Oggi)

ROMA – Un grande incendio è scoppiato questa mattina in un campeggio a Peschiera del Garda: l’allarme è scattato poco dopo le 6. Le fiamme hanno interessato una ventina di casette mobili. Al momento ci sono 24 feriti: questo è il numero totale delle persone che sono state soccorse e accompagnate all’ospedale di Peschiera del Garda: di queste, una è in condizioni gravi. Altre 7 persone sono entrate in ospedale in codice giallo e 16 in codice verde. Il camping è il ‘Bella Italia’: dal campeggio si è alzata una colonna di fumo altissima, visibile anche a chilometri di distanza.

Per domare le fiamme sono intervenuti 20 vigili del fuoco e sei mezzi sanitari per gestire l’emergenza. Ci sono anche i Carabinieri e i soccorritori del Suem 118. Ancora da chiarire le cause dell’incendio e l’esatta entità dei danni. Il rogo al momento è stato domato, ma le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della struttura sono tuttora in corso. Le operazioni sono state complesse perchè, nel campeggio, erano presenti bombole di Gpl e automobili. Durante l’incendio sarebbe anche stata avvertita anche un’esplosione.