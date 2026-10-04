Formula 1, Verstappen in testa. La gara dopo il caos: prima il diluvio e un altro stop per i sistemi in tilt

ROMA – Dopo il caos legato alla pioggia e al crash dei software, il Gp del Barhain è finalmente partito.

Al momento, in testa alla gara c’i sono c’è Verstappen, poi Russell, Antonelli, Hadjar, Lawson.

SOFTWARE IN TILT, STOP ALLA GARA

Sistemi delle auto in tilt e tutto da rifare, le auto sono tornate ai box: bandiera rossa per il Gp del Bahrain di F1, che si corre in Malesia per la situazione di tensione in Medio Oriente. Non bastava la partenza rinviata per il diluvio e la pista allagata, dopo ci sono messi anche i sistemi andati in tilt che hanno costretto la Formula 1 ad annullare la gara dopo il primo giro di formazione. La Direzione gara, dopo lo stop, ha fatto sapere che l’ordine di partenza sarà la griglia originale. La partenza sarà alle 16.33, ora locale, che corrispondono alle 10.33 in Italia.

I PROBLEMI ALLE AUTO

Dopo il rinvio della partenza (che doveva essere alle 9 italiane), la Direzione gara aveva dato l’ok per il giro di formazione, ma le macchine, a cominciare dalla Ferrari di Lewis Hamilton, hanno avuto problemi perchè, a quanto pare, i software sono andati in crash. Vetture ai box e tutto sospeso.

PRIMA ERA STATA GIÀ POSTICIPATA LA PARTENZA

È stata posticipata la partenza del Gp di F1 del Bahrain per colpa della pioggia intensa caduta su Sepang che ha letteralmente allagato la pista. La Direzione gara ha quindi deciso di aspettare. Il via era in programma alle 9 italiane.

La Fia ha fatto sapere che l’auto medica, che ha svolto un giro di sopralluogo del circuito, ha segnalato “una quantità significativa di acqua stagnante lungo il tracciato”. Al momento quindi “non ci sono le condizioni idonee” per fare iniziare il Gran Premio.

(Foto e video da @Formula1 su X)