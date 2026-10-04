domenica 4 Ottobre 2026

L’oroscopo di domenica 4 ottobre 2026

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l'oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

Data pubblicazione: 4-10-2026 ore 8:58Ultimo aggiornamento: 4-10-2026 ore 8:58

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Giornata interessante, devi cercare di risolvere un problema personale. Questa giornata positiva deve esser assolutamente sfruttata: sei pronto ad affrontare nuove responsabilità e stai pensando di consolidare un rapporto.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Giornate utilissime per i nuovi amori, situazione splendida se cerchi di risolvere un problema, è una giornata ideale per mostrarti al meglio, il tuo fascino raddoppia, occasioni in più.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Quadro di placido relax, in cui ti puoi godere i tuoi hobby preferiti in santa pace, soprattutto negli eventuali momenti di tempo libero, e specie se sei felicemente in pensione.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Avverti oggi un tantino di irrequietezza, di impazienza, di irruenza, ma poi questo stato d’animo si calmerà; presto ne sentirai gli effetti con l’arrivo di un discreto entusiasmo, specie nella progettazione di viaggi e di spostamenti prossimi venturi.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

In coppia sarà importante essere chiari. Decisioni per una vendita o un acquisto, in questo periodo devi pareggiare qualche conto in sospeso con il passato.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

La mattinata funziona meglio e qualcuno sta anche cercando di risollevarsi economicamente. Storie nate da tempo sono confermate, i nuovi amori sono intriganti.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Quelli che si sono separati da poco non devono continuare a pensare all’ex. Nei rapporti tra genitori e figli c’è stato un momento di agitazione, un problema personale da risolvere…

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Giornata importante, un periodo interessante per iniziare a costruire qualcosa di valido. Migliora la forma fisica in questi giorni.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Giornata un po’ fastidiosa al mattino. Qualcosa risulterà più difficile del previsto o una novità lì per lì potrà sembrare non gradita…

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Giorno che si rivela lieto ed equilibrato. Un incontro da non sottovalutare.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Talvolta ti sembrerà di non avere l’appoggio delle persone attorno. Il problema non sei tu, ma le persone che cercano di bloccare i tuoi progetti, quando ti metti in testa una cosa è difficile farti cambiare idea…

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

In amore oggi qualcosa non va, ma nulla di preoccupante. Un po’ di stanchezza c’è. Spesso un familiare mette in discussione le tue parole e non ti sta bene!









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