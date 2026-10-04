L’oroscopo di domenica 4 ottobre 2026

Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
Giornata interessante, devi cercare di risolvere un problema personale. Questa giornata positiva deve esser assolutamente sfruttata: sei pronto ad affrontare nuove responsabilità e stai pensando di consolidare un rapporto.
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
Giornate utilissime per i nuovi amori, situazione splendida se cerchi di risolvere un problema, è una giornata ideale per mostrarti al meglio, il tuo fascino raddoppia, occasioni in più.
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
Quadro di placido relax, in cui ti puoi godere i tuoi hobby preferiti in santa pace, soprattutto negli eventuali momenti di tempo libero, e specie se sei felicemente in pensione.
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
Avverti oggi un tantino di irrequietezza, di impazienza, di irruenza, ma poi questo stato d’animo si calmerà; presto ne sentirai gli effetti con l’arrivo di un discreto entusiasmo, specie nella progettazione di viaggi e di spostamenti prossimi venturi.
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
In coppia sarà importante essere chiari. Decisioni per una vendita o un acquisto, in questo periodo devi pareggiare qualche conto in sospeso con il passato.
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
La mattinata funziona meglio e qualcuno sta anche cercando di risollevarsi economicamente. Storie nate da tempo sono confermate, i nuovi amori sono intriganti.
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
Quelli che si sono separati da poco non devono continuare a pensare all’ex. Nei rapporti tra genitori e figli c’è stato un momento di agitazione, un problema personale da risolvere…
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
Giornata importante, un periodo interessante per iniziare a costruire qualcosa di valido. Migliora la forma fisica in questi giorni.
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
Giornata un po’ fastidiosa al mattino. Qualcosa risulterà più difficile del previsto o una novità lì per lì potrà sembrare non gradita…
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
Giorno che si rivela lieto ed equilibrato. Un incontro da non sottovalutare.
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
Talvolta ti sembrerà di non avere l’appoggio delle persone attorno. Il problema non sei tu, ma le persone che cercano di bloccare i tuoi progetti, quando ti metti in testa una cosa è difficile farti cambiare idea…