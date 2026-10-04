domenica 4 Ottobre 2026

Moto Gp, in Giappone vince Marc Marquez: è rimonta mondiale. È -2 da Jorge Martin

Marquez continua la rimonta mondiale su Jorge Martin, che con la sua Aprilia ha chiuso al secondo posto

Data pubblicazione: 4-10-2026 ore 8:38Ultimo aggiornamento: 4-10-2026 ore 11:55

ROMA – Doppietta di Marc Marquez in Giappone. Dopo la Sprint, il pilota spagnolo della Ducati ha trionfato anche nella gara ufficiale, continuando la sua rimonta mondiale nei confronti del connazionale e leader della classifica Jorge Martin, che con la sua Aprilia ha chiuso al secondo posto. Adesso i due sono separati da soli due punti. Un successo nel segno della tradizione: dal 2023 infatti, quando è stata introdotta la Sprint, a Motegi il vincitore della gara ‘corta’ si è sempre ripetuto il giorno dopo in quella ‘lunga’.
Alle spalle dei due contendenti, Italia sul podio con Marco Bezzecchi (Aprilia), protagonista di un bel duello finale con un ottimo Enea Bastianini (Ktm), che ha chiuso quarto. Ottavo invece Pecco Bagnaia con l’altra Ducati.
Si torna in pista il 9-11 ottobre in Indonesia.

Le classifiche della MotoGp:
La classifica Piloti (prime posizioni): Martin (Aprilia) 333 punti; Marc Marquez (Ducati) 331; Bezzecchi (Aprilia) 284; Acosta (Ktm) 243; Ogura (Aprilia Trackhose) 237; Di Giannantonio (VR46) 230.
La classifica Costruttori (prime posizioni): Ducati e Aprilia 469 punti; Ktm 296; Honda 161; Yamaha 89.

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