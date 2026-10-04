domenica 4 Ottobre 2026

Crosetto: “Scontro sulle armi? C’è stata una riunione e basta, con questa crisi lo 0,3% del Pil va già bene”

Il ministro della Difesa smentisce uno "scontro" sulle armi o discussioni su un 'taglio' delle spese per la Difesa. E attacca: "Disprezzo i pacifisti per convenienza"

Data pubblicazione: 4-10-2026 ore 8:14Ultimo aggiornamento: 4-10-2026 ore 8:14

ROMA – “Ho letto e ascoltato, come spesso accade, molte cose inventate di sana pianta sulle scelte di bilancio che riguardano la Difesa. Telefonate dai toni duri, scontri e discussioni tra me, il Presidente Meloni e il Ministro Giorgetti. Sapete quante telefonate di questo tipo ci sono state negli ultimi sette giorni? ZERO. Non una o due, che sarebbero anche normali. Zero”. Lo scrive sui social il ministro della Difesa Guido Crosetto.
C’è stata una riunione– aggiunge-. E non avevo bisogno che qualcuno mi spiegasse cosa sta accadendo all’energia, ai carburanti, all’inflazione o ai debiti sovrani. Lo capisco benissimo. Per questo mi sono limitato a dire che ritenevo già importante poter contare, per la Difesa, sullo 0,3% del Pil previsto per il 2027, rinviando a tempi migliori il ragionamento sulle ulteriori necessità. Senza discussioni. Senza lotte. Senza obiezioni. Senza vincitori né vinti“.
La sicurezza, prosegue, “che oggi dobbiamo garantire è anche quella economica delle famiglie, di fronte a una crisi che arriva dall’esterno e colpisce tutti. Oggi, invece, scopro dalle parole di un sedicente leader dell’opposizione che il Governo avrebbe deciso di spendere ’14 miliardi in più in armi’. Il Governo proporrà al Parlamento di utilizzare la clausola di salvaguardia europea, nata per le spese di difesa e oggi estesa anche alla sicurezza energetica, per finanziare sia la sicurezza sia gli interventi contro il caro energia. La Difesa ha aperto la strada a una flessibilità che consente anche di aiutare famiglie e imprese. Una scelta intelligente e utile”.
“Ma sono utili anche le spese per la Difesa, presidente Conte- dice ancora Crosetto-. E ridurle tutte alla parola ‘armi’ significa ignorare, o fingere di ignorare, ciò di cui si parla. Su 100 euro destinati alla Difesa: 60 vanno al personale: donne e uomini di Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri e personale civile. Complessivamente, 278.000 persone. 10 servono al funzionamento quotidiano: carburanti, manutenzioni, divise, mense. Risorse che alimentano il lavoro di migliaia di commercianti, artigiani e piccole imprese. 30 finanziano gli investimenti, che comprendono anche gli armamenti necessari ad assolvere il nostro compito: difendere i cittadini e la democrazia. Quegli investimenti sostengono un comparto che dà lavoro a oltre 300.000 persone. Non soltanto Leonardo, Fincantieri o Iveco, ma centinaia di grandi, medie e piccole aziende. E alimentano una crescita tecnologica e scientifica con ricadute fondamentali anche nella vita civile. Chi attacca in modo superficiale e indiscriminato le spese per la Difesa colpisce quindi il personale, il lavoro, le imprese e la capacità di innovazione del Paese. Soprattutto, dimentica il compito al quale queste risorse servono: quella difesa della Patria che la Costituzione definisce ‘sacro dovere del cittadino'”.

CROSETTO: “RISPETTO PACIFISTI SINCERI, DISPREZZO CHI STA CON I NOSTRI NEMICI”

“A questo punto, però, mi sia consentito distinguere. C’è chi si oppone per un pacifismo sincero o per profonde convinzioni morali. Ha il mio pieno rispetto. C’è chi lo fa per convenienza politica, perché essere contro, senza approfondire, può portare voti. Ne comprendo il calcolo, ma non condivido questo modo di fare politica. E poi c’è chi lo fa perché sta dalla parte dei nostri nemici. Per questi ultimi ho solo disprezzo”. Lo scrive sui social il ministro della Difesa Guido Crosetto.

Leggi anche

Alla fine Storace è stato assolto (dopo 14 anni): non diffamò il magistrato Natalini su Mps

di Marcella Piretti

Di Battista: “Anche Putin ha le sue ragioni, Schlein avvilente su Ucraina”

di Vittorio Di Mambro Rossetti

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»
Powered by Segesit Multimedia