Meteo, le previsioni di domenica 4 ottobre 2026

(Fonte: ilmeteo.it E 3bmeteo.it)

Atmosfera stabile grazie alla presenza dell’alta pressione. La giornata sarà contraddistinta da un ampio soleggiamento e conseguente cielo sereno o al massimo poco nuvoloso sulla quasi totalità delle regioni. Da segnalare soltanto una maggior nuvolosità al Nordovest, specie sui settori alpini dove lungo i confini potranno verificarsi delle piogge veloci, spesso deboli. Caldo a 26-28°C.

NORD

Tempo stabile e in prevalenza soleggiato sulla maggior parte dei settori. Si registrerà una maggiore nuvolosità o addensamenti compatti a ridosso delle Alpi occidentali e sulla Liguria, dove non si escludono locali e deboli piovaschi intermittenti. Massime gradevoli, comprese generalmente tra 23°C e 27°C.

CENTRO E SARDEGNA

Splendida giornata di sole con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutte le regioni. Qualche sporadica velatura potrà interessare il settore tirrenico toscano. Caldo fuori stagione con picchi massimi fino a 27-28°C in Toscana, Lazio, Umbria e Sardegna (in particolare a Roma e Firenze).

SUD E SICILIA

Generali condizioni di stabilità atmosferica con sole diffuso. Qualche innocuo addensamento cumuliforme pomeridiano potrà interessare i rilievi della Calabria meridionale e della Sicilia orientale, ma senza rischio di precipitazioni significative. Clima caldo e piacevole con massime diffusamente comprese tra 24°C e 28°C.