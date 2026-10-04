domenica 4 Ottobre 2026

In Ucraina apre un asilo sotterraneo: si trova a Zaporizhzhia, vicino al confine

La struttura si trova vicino alla linea del fronte ed è dotata di protezioni dalle radiazioni

di Marcella PirettiData pubblicazione: 4-10-2026 ore 7:50Ultimo aggiornamento: 4-10-2026 ore 8:16

ROMA – Un asilo sotterraneo per tenere i bambini al sicuro da esplosioni, attacchi aerei e radiazioni: ha aperto a Zaporizhzhia, in Ucraina, e la notizia (drammatica) è stata data su Telegram dal primo ministro ucraino Serhii Koretskyi e rilanciata dall’agenzia ucraina Ukrinform. Un’altra struttura analoga aveva aperto nella regione di Kharkiv, all’inizio di quest’anno scolastico, nella comunità di Pisochna.

PUÒ OSPITARE FINO A 140 BAMBINI

L’asilo sotterraneo si trova vicino alla linea del fronte ed è molto grande: ha una superficie di 900 metri quadrati e può contenere fino a 140 bambini, anche se per il momento ci andranno in 115. “Potranno imparare, giocare e mangiare durante la giornata in un ambiente sicuro”, ha detto Koretskyi, ricordando che la struttura è dotata di protezione dalle radiazioni. Sarà accessibile anche a bambini con bisogni educativi speciali.

L’EMERGENZA NELLE ZONE VICINO AL FRONTE

“Stiamo lavorando insieme alle autorità locali per creare le condizioni per un ambiente educativo sicuro a fronte della continua minaccia russa”, ha detto Koretskyi. Una situazione che si rende sempre più necessaria soprattutto “nelle città e nelle comunità situate vicino al fronte”.

Ieri il nuovo asilo sotterraneo è stato visitato da Mykhailo Semikin, capo dell’Amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia; Boris Ruge, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Germania in Ucraina; e Ivan Fedorov, copresidente del Consiglio di difesa regionale di Zaporizhzhia.

(Le foto sono state pubblicate su Telegram da Mykhailo Semikin)

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