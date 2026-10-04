domenica 4 Ottobre 2026

L’Onu: “Più di 15 mila uccisi o feriti in Ucraina da gennaio 2026, catastrofe dei diritti umani”

I dati sono stati condivisi al Consiglio per i Diritti Umani a Ginevra e segnalano un aumento esponenziale rispetto al 2025

Data pubblicazione: 4-10-2026 ore 7:57Ultimo aggiornamento: 4-10-2026 ore 7:57

ROMA – Quattrocento civili colpiti o uccisi ogni settimana in Ucraina: il dato, relativo ai primi otto mesi del 2026, è stato diffuso dall’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani Volker Turk al Consiglio per i Diritti Umani a Ginevra. La notizia è riportata sul quotidiano ucraino Kyiv Independent. Rispetto al 2025, il dato è in aumento del 55% rispetto allo stesso periodo del 2025.

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L’ufficio di Turk ha documentato 15.280 civili uccisi o feriti nei primi otto mesi dell’anno, a seguito dell’intensificarsi degli attacchi russi contro le infrastrutture civili. Sul fronte, l’ufficio ha rilevato che quasi 2.500 civili sono stati uccisi o feriti dai bombardamenti aerei russi nello stesso periodo, il 62% in più rispetto all’anno precedente. Queste le sue parole: “La guerra in Ucraina è una catastrofe per i diritti umani che cresce e si intensifica di settimana in settimana, causando sofferenze inimmaginabili ai civili e minacciando un disastro ancora maggiore in tutta la regione” ha affermato Turk. “Gli attacchi russi contro scuole , centri medici , condomini, ferrovie e negozi stanno provocando un numero crescente di vittime civili, mentre la popolazione ucraina vive in un costante stato di paura”.

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