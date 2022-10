Per il nuovo stadio della Roma sarà gara di archistar. “Un impianto all’avanguardia”

ROMA – Per il nuovo stadio della Roma sarà una gara tra archistar. La società guidata da Dan e Ryan Friedkin ha infatti individuato un ristretto numero di studi di architettura internazionali, tra i più quotati al mondo e ha chiesto loro di sviluppare il disegno del futuro impianto giallorosso, sulla base delle indicazioni preliminari emerse ieri in occasione della presentazione dello studio di fattibilità del nuovo impianto. Poi vincerà il progetto migliore. Il giorno dopo l’avvio ufficiale dell’iter burocratico che porterà all’avvio dei cantieri e all’inaugurazione dell’impianto entro il 2026/27, iniziano dunque ad emergere nuovi particolari.

Per ora, a quanto può ricostruire l’agenzia Dire sulla base di indiscrezioni raccolte a livello istituzionale, per la Roma la lista degli architetti selezionati è “assolutamente top secret” e ci vorranno ancora alcuni mesi prima della scelta e della presentazione pubblica, anche perché il disegno potrebbe cambiare sulla base delle indicazioni della conferenza dei servizi preliminare, che si aprirà ad ottobre e durerà non più di 90 giorni. Attualmente esiste una bozza di come i Friedkin vorrebbero lo stadio (non il disegno a mano circolato alcuni mesi fa), ma per il momento è solo nelle mani del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a cui è stata portata in tribuna all’Olimpico, durante l’ulitimo incontro con il patron giallorosso, durante la partita Roma-Helsinki.

“Di certo- ha spiegato la fonte alla Dire- lo stadio sarà al massimo livello possibile di modernità stilistica, tecnologica, di sostenibilità ambientale e anche acustica. E dovrebbe contenere 61mila spettatori con possibilità di aumentare a 65mila per alcuni eventi speciali”. Qualche dettaglio, infine, sulla localizzazione dell’impianto. Come noto lo stadio sarà realizzato sulle aree ex Sdo di Pietralata anche se, fino ad oggi, non era ancora del tutto chiaro il punto esatto. Sulla base delle indiscrezioni raccolte è stato deciso di tornare all’idea originaria: l’impianto della Roma sorgerà orientato sull’asse nord-sud nello spicchio compreso tra via dei Monti di Pietralata, via dei Monti Tiburtini e via degli Aromi.

Senza alcun coinvolgimento delle aree Fs sull’altro lato di via dei Monti di Pietralata, accanto al fascio dei binari. Un’ipotesi che aveva preso piede fino a prima dell’estate.

