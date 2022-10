A Milano arriva il ‘burger sospeso’ per dare una mano concreta a chi un pasto non ce l’ha

MILANO – Dopo il caffè sospeso, arriva il burger sospeso. Eccolo il modo originale con cui Milano risponde alla più classica delle tradizioni napoletane, continuando a prodigarsi nel sostegno a chi è più sfortunato: lo paghi, non lo mangi, ma aiuti chi un pasto non ce l’ha. Si rinnova infatti il sodalizio tra Doppio Malto e Fondazione Progetto Arca che tanto bene aveva fatto nel corso dei mesi della pandemia, quando il matrimonio tra due realtà aveva consentito a migliaia di cittadini bisognosi di poter ricevere non avanzi, ma un vero e proprio pasto caldo preparato ad hoc (l’iniziativa non si è interrotta, sono oltre 73.000 le razioni consegnate ad oltre un anno dalla stipula dell’accordo).



Oggi la collaborazione conosce un passo importante, che punta a coinvolgere i clienti di tutti i Doppio Malto milanesi, come spiega Giovanni Porcu, CEO del gruppo: “Da oggi nei nostri locali di Duomo, Porta Romana, Scalo Milano e Navigli i menu avranno un burger in più, il più buono: il burger sospeso”. In sostanza “i clienti non lo mangeranno, ma lo potranno acquistare al prezzo simbolico di 5 euro, che noi devolveremo a Progetto Arca, per il sostegno del progetto ‘Cucina mobile’ e di altre attività sul territorio, grazie alle quali saranno garantiti ogni settimana pasti caldi a persone bisognose, raggiungendo decine di persone in città”.



L’obiettivo è quello di estendere la collaborazione anche alle ‘cucine mobili’ di altre località, come spiega Porcu: “È una sinergia importante e, per come l’abbiamo pensata e organizzata insieme a Progetto Arca, scalabile. Un progetto che ci piacerebbe replicare in tutte le località in cui Doppio Malto è presente. C’è tanto bisogno e possiamo dare tanto”. D’altronde, Un “posto felice” (questo è lo slogan di Doppio Malto) non può non pensare anche alle persone che si trovano in condizione di bisogno e fragilità, purtroppo sempre più numerose. “Voglio restituire un pezzetto del buono che è capitato alla nostra azienda”, spiega Porcu presentando l’ulteriore passo nella collaborazione. Nel frattempo l’altra parte della coppia, Fondazione Arca Onlus, è una realtà che lavora da sempre a sostegno e supporto delle persone fragili e che, tra le varie attività benefiche, serve pasti ai senza dimora a Milano ed in altre città d’Italia tramite la ‘cucina mobile’.



Solo a Milano, serve circa 150 pasti caldi ogni sera per 5 giorni alla settimana. Il servizio è attivo anche a Varese, Torino, Roma, Napoli e Bari, con delle “mense” che viaggiano su ruote per andare incontro ai bisogni, offrire il calore di un pasto e aprire alla possibilità di una relazione di ascolto e di fiducia. Solo nell’ultimo anno sono stati serviti più di 2,6 milioni di pasti, offerte 340.000 notti di accoglienza e 3.000 visite mediche, dando aiuto a più di 25.000 persone. “La collaborazione con Doppio Malto è diventata nel tempo per noi strutturale e fondamentale per organizzare il servizio quotidiano di distribuzione in strada di pasti cucinati e completi alle persone senza dimora grazie alla Cucina Mobile”, sottolinea Alberto Sinigallia, presidente di Fondazione Progetto Arca. Infatti, “questa nuova iniziativa del Burger Sospeso è un ulteriore sostegno dedicato a coloro che incontriamo ogni sera nelle strade di Milano e delle altre città in cui siamo presenti”, Dunque “grazie a chi vorrà partecipare e, insieme a noi, aiutare chi è più fragile”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it