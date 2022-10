Dazn fa le cose in grande: acquisto di Eleven e DaznBet

ROMA – Nuove acquisizioni, ampliamento dell’offerta di streaming, approdo sui social e nel mondo del betting… Dazn sta investendo in modo considerevole per diventare presto una delle realtà in ambito sportivo più importanti del pianeta.

Partita con qualche inciampo, e ancora oggi amata e odiata dagli abbonati italiani, è cresciuta non poco negli ultimi tempi, arrivando ad essere presente in 30 paesi, con 8 milioni di abbonati e circa 3000 dipendenti. L’azienda, fondata nel 2015 a Londra, è oggi una forza portante dello sport in streaming, non solo con il calcio. Football Americano, Boxe, Arti Marziali, Rugby, Motori, Freccette e tanto altro per un palinsesto davvero ampio.

GLI ACCORDI CON SKY

Dopo i recenti accordi con Sky, dove la piattaforma di streaming ha raggiunto un’intesa per unificare la fruizione da parte degli abbonati in una sola app comune, stanno per arrivare nuove partnership e acquisizioni importanti.

Dazn ha infatti già comprato le attività media di ELEVEN Group, la piattaforma di streaming che in Italia possedeva i diritti della serie C e del Basket fino al 2025. Inoltre, con l’acquisizione di Team Whistle, la media company di ELEVEN, potrà raggiungere un pubblico più giovane abituato ad utilizzare i social media.

Le parole di Shay Segev, CEO di DAZN Group in merito: “Questa acquisizione aumenta la scalabilità del nostro business. È un passo avanti importante per consolidare la nostra mission di diventare la principale piattaforma globale di intrattenimento sportivo […] DAZN ha investito nello sviluppo di una rivoluzionaria piattaforma sportiva digitale, dove i tifosi possono beneficiare dell’intera offerta di intrattenimento sportivo interattivo. Non vediamo l’ora di espandere le nostre capacità in nuovi mercati così come far leva sui punti di forza di ELEVEN all’interno di DAZN”.

L’INGRESSO NEL BETTING

E proprio di nuovi mercati si parla con l’ingresso nel mondo del betting. È stato lanciato ad agosto nel Regno Unito il progetto DaznBet, e presto vedrà la luce anche in Italia. Le voci dicono entro fine 2022, e Dazn lo ha confermato circa un mese fa tramite un comunicato ufficiale.

Ancora Segev: “Con le scommesse vogliamo arricchire l’esperienza dei consumatori. La nostra intenzione è far convergere tutte le esperienze sportive in un’unica piattaforma“.

Dunque c’è la possibilità concreta che DaznBet possa diventare il miglior sito scommesse del 2023? Poco probabile. Lo stesso CEO ha parlato di obiettivi, sostenendo di non voler diventare competitor di Snai, Eurobet o Lottomatica, ma di voler restare una piattaforma sportiva con streaming e merchandising. È anche vero però che ha avviato una partnership con E-Play24, la già consolidata piattaforma di scommesse sportive con sede a Malta. Non una semplice skin, cioè un accordo come rivenditore online, ma una vera e propria collaborazione.

CONCLUSIONI

Che sia o meno intenzionata a stravolgere ed entrare prepotentemente nel sistema del calcio scommesse è tutto da vedere. Di sicuro le intenzioni ci sono e le possibilità pure, con investimenti importanti e progetti sempre più ambiziosi.

Da sottolineare comunque la volontà, dichiarata da Shay Segev, di devolvere una parte dei ricavi provenienti dalle scommesse alla lega Serie A e ai club, per creare un circolo virtuoso favorevole per tutti. Sarà vero? Staremo a vedere.

