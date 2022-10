Genova, al Righi bidoni della spazzatura ancorati a terra contro i cinghiali affamati

GENOVA – Cassonetti della spazzatura ancorati a terra per evitare che i cinghiali li ribaltino alla ricerca del cibo, rovesciando i rifiuti sulla strada. E’ la soluzione pensata dal Comune di Genova e illustrata dall’assessore all’Ambiente, Matteo Campora, in risposta a un’interrogazione del capogruppo del M5s e neo senatore, Luca Pirondini. L’iniziativa riguarderà prevalentemente il quartiere del Righi e il Parco urbano dei Forti e delle Mura.

“Chiederemo ad Amiu di intensificare i passaggi per la raccolta dei rifiuti al Righi al fine di evitare che i cinghiali, nelle ore notturne, possano trovare cibo nei cassonetti pieni. Prevediamo, inoltre, di installare nuovi cassonetti bilaterali ancorati al suolo allo scopo di impedire agli ungulati di rovesciarli”, afferma l’assessore.

Campora aggiunge che “la presenza di cinghiali nel territorio urbano è un problema pesante, a Genova come in molte altre città italiane, e non è facile intervenire continuamente per sanare le situazioni che si verificano a seguito del rovesciamento dei cassonetti da parte degli ungulati”.

