Reggio Calabria inserita nel network learning Cities Unesco

REGGIO CALABRIA – La Città metropolitana di Reggio Calabria è entrata a far parte del Global Network delle Learning Cities Unesco, una rete di comunità e di città di apprendimento. “Siamo molto orgogliosi per essere riusciti a tagliare un traguardo così importante. Ancora una volta, il nostro ente e l’intero territorio hanno espresso le proprie capacità attrattive tanto da essere inseriti e riconosciuti in un circuito internazionale di crescita e sviluppo sociale, etico e formativo”: così il sindaco facente funzioni dell’ente metropolitano, Carmelo Versace, oggi nel presentare il riconoscimento.

“È un progetto ambizioso – aggiunge – che coinvolge ben 294 città, in 76 Paesi, chiamate a fare rete nel promuovere l’apprendimento dalla scuola di base agli studi universitari”. Per l’ottenimento del risultato è stato determinante il contributo dell’Università Roma 3, dipartimento di Scienze della formazione, oggi rappresentata dalla professoressa Liliosa Azara. “Approfondendo gli obiettivi del Learning Cities Unesco – spiega Versace – si comprende meglio come, al centro di un’idea più generale e complessiva, si inserisce la necessità di rivitalizzare l’apprendimento nelle famiglie e nelle comunità, di facilitare nei luoghi di lavoro, di estendere l’uso delle moderne tecnologie per l’apprendimento, di migliorare la qualità e favorire l’eccellenza e coltivare una cultura dell’apprendimento per tutta la vita”.

“In questo senso – conclude – un fattore predominante diventa la capacità di fare sistema e, nelle sue peculiarità, il programma Unesco prevede proprio le riunioni sistematiche delle città del Global Network of Learning Cities per condividere sfide, soluzioni e buone pratiche per promuovere l’apprendimento permanente nei rispettivi Paesi”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it