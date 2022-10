Ajax-Napoli in campo per la Champions League, Cruyff e Maradona sul divano in paradiso

ROMA – C’è un video che circola da un po’, ovviamente a suo tempo virale, che documenta l’incontro tra due miti, ancora terreni: Cruyff vede Maradona discendere le scale della gradinata, lo chiama, lo tocca, Diego si gira, i due si salutano. Semplice semplice, come al bar in piazzetta. E così l’Ajax – per tener fede al suo modo antesignano di fare calcio aziendale – ha scelto una comunicazione diversa per lanciare l’evento di stasera: la sfida di Champions contro il Napoli all’Amsterdam Arena, tra le mille paillettes delle notti televisive europee.

Una vignetta: Cruyff e Maradona davanti a una tv, sul divano tra le nuvole. Un tratto, un pastello. Senza effetti epilettici, i canonici sguardi torvi della sfida ferale, i ritmi adrenalinici della musica da rissa. Solo due tra i più fenomenali interpreti di questo sport uno accanto all’altro. Il Paradiso del calcio è fatto a forma di campione, il resto è contesto, quinte di scena.

Il tweet con cui l’Ajax introduce il match meriterebbe un premio in comunicazione sportiva: la retorica sì, ma usata con tatto, mestiere, ispirazione. Il messaggio – anche per chi difficilmente si commuove davanti agli altarini – è “comunità”. Non scontro, incontro. Legame. Gli olandesi con Cruyff, i napoletani con Maradona. Il più grande e il più rivoluzionario. I fili tesi della stessa storia.

