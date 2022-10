Da Fabri Fibra a Madame, il rap di Red Bull 64 Bars Live illumina Scampia

NAPOLI – È sold out la prima edizione di Red Bull 64 Bars Live, evento dedicato al rap nella sua forma più pura che si terrà sabato 8 ottobre a Napoli. In piazza Ciro Esposito, a pochi passi dalle Vele di Scampia, uno show inedito con Ernia, Fabri Fibra, Geolier, Gué Pequeno, Madame e Marracash, supportati da dj Ty1 in cabina di regia.

Per il Comune di Napoli “l’organizzazione dell’evento rientra nella strategia di distribuzione dei luoghi della movida che Napoli-Città della Musica sta portando avanti con l’obiettivo di decongestionare il centro ed animare le periferie”.

LO SHOW ANCHE IN STREAMING

Lo show sarà disponibile in streaming, e on-demand dopo l’evento, su Red Bull Droppa, il canale Youtube dedicato alla musica di Red Bull.

Gli artisti, sullo sfondo di una scenografia spettacolare a 360 gradi, si esibiranno in una scaletta ricca di momenti unici e sorprese, portando dal vivo brani tratti dai Red Bull 64 Bars, oltre alle tracce del proprio repertorio senza nessuna interruzione: un flusso di rap continuo e senza pause per una performance non-stop che li vedrà coinvolti in una maratona di parole su basi di musica e beat.

La struttura del palco permetterà agli spettatori di vivere un’esperienza immersiva nel mondo delle liriche e delle sonorità di Red Bull 64 Bars Live.

“La scelta di Scampia non è casuale: verranno infatti coinvolti artisti locali, che si alterneranno sullo stesso palco dei main act”, fa sapere l’organizzazione.

TUTTE LE INFO SUI MEZZI PUBBLICI DISPONIBILI

Per far fronte all’elevata affluenza di pubblico, il Comune, d’intesa con Anm, ha previsto un incremento delle linee di superficie dei mezzi pubblici dell’Azienda napoletana Mobilità (il 180 Fuorigrotta-Vomero-Scampia; il C67 Toledo-Dante-Museo-Scampia; l’R5 Garibaldi-Scampia). Tutte e tre le linee protrarranno l’orario di esercizio fino all’una di notte. Per l’occasione Anm terrà anche aperto il parcheggio “Scampia” fino alla stessa ora.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it