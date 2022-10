Gegia contro Bellavia: “Perché dovevamo continuare ad ascoltare le sue c****e?”

ROMA – I provvedimenti del Grande Fratello Vip hanno ammutolito i concorrenti, colpevoli di aver assunto comportamenti spiacevoli nei confronti di Marco Bellavia. Dopo la squalifica di Ginevra Lamborghini, che forse non è bastata come lezione, Gegia ha detto a bassa voce: “Dovevamo tenercelo e sentire le ca***te che diceva”, ha detto riferendosi a Bellavia.

LEGGI ANCHE: Marco Bellavia bullizzato al GfVip, ma l’ansia colpisce un italiano su 4

Gegia non è stata squalificata e non ha nemmeno partecipato al televoto flash, che avuto come esito l’eliminazione di Giovanni Ciacci. Al rientro della pubblicità, Alfonso Signorini non ha perso tempo ed ha subito ripreso la ‘vippona‘: “Questo è il riassunto di quello che abbiamo detto stasera. Ma detto da una che è iscritta all’albo degli psicologi”.

LEGGI ANCHE: Giovanni Ciacci eliminato dopo il ‘caso Bellavia’: “Chiedo scusa”

Gegia ha provato a giustificarsi: “L’ho fatto dormire nel mio letto, saltava sul letto e mi disturbava. Mi ha chiesto se mi fosse mai capitato di avere deliri di onnipotenza. Il depresso ripete continuamente le stesse cose, piange e ripete le stesse cose perché è un depresso maniacale”. Signorini ha interrotto bruscamente Gegia: “Questa non è la sede deputata a parlare di depressione“.

GEGIA RIPRESA IN PUNTATA DA ALFONSO SIGNORINI

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it