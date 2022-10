Missile balistico nordcoreano sorvola il Giappone

TOKYO, 4 ott. – Nella prima mattinata di oggi ora locale la Corea del Nord ha lanciato un missile balistico sul nord-est del Giappone, il primo diretto verso l’arcipelago giapponese negli ultimi cinque anni. Il missile, che ha sorvolato il paese, è precipitato al di fuori della zona economica esclusiva, a circa 3.000 chilometri a est del paese, nell’Oceano Pacifico, dopo aver percorso una distanza complessiva di circa 4.000 km.

“Il Giappone protesta con forza contro l’ultimo lancio missilistico da parte della Nord Corea, un atto che consideriamo oltraggioso”, ha commentato in conferenza stampa il primo ministro Fumio Kishida. Per l’intera mattinata è rimasto in vigore per tutti i residenti dell’isola di Hokkaido, la principale a nord del paese, lo stato di allarme con richiesta di restare all’interno degli edifici. Non sono state riportate al momento notizie di danni ad aerei o navi nelle prossimità della traiettoria del missile.

