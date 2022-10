Il governatore Solinas rinviato a giudizio per abuso d’ufficio

CAGLIARI – Il governatore della Sardegna, Christian Solinas, è stato rinviato a giudizio per abuso d’ufficio. Questa la decisione del Gup di Cagliari, Ermengarda Ferrarese, al termine dell’udienza convocata oggi -dopo una serie di rinvii- e durata circa cinque ore. Lo riporta l’Unione sarda, spiegando che il processo è stato fissato per il 15 dicembre. Solinas è sotto accusa in particolare per le nomine del direttore generale della presidenza, Silvia Curto, e del Dg della Protezione civile regionale, Pasquale Belloi.

