Problemi di accesso a Facebook, Instagram e WhatsApp in tutta Italia

ROMA – Problemi di connessione per i principali social network. Molti utenti non riescono ad accedere a Facebook, Instagram e WahtsApp. Le difficoltà si stanno riscontrando non solo in Italia ma anche in Europa e nel resto del mondo. La notizia è stata confermata e rilanciata da migliaia di utenti dei social media in tutto il mondo, dall’India al Messico fino agli Stati Uniti.

Le tre applicazioni fanno parte dello stesso gruppo, quello di Facebook. L’azienda di Menlo Park ha spiegato di essere al corrente dei problemi vissuti dagli utenti e si è scusata, assicurando di essere al lavoro per tornare alla normalità il prima possibile. E su Twitter, l’unico social utilizzabile, gli hashtag #Facebookdown, #Whatsappdown e #Instagramdown sono subito diventati trending topic.