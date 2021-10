Sospeso il procedimento per l’estradizione di Carles Puigdemont

SASSARI – Stop, per ora, all’estradizione a carico di Carles Puigdemont, il leader indipendentista catalano fermato lo scorso 23 settembre all’aeroporto di Alghero. La Corte d’appello di Sassari ha accettato la richiesta fatta dalla procura generale e dall’avvocato dell’eurodeputato, Agostinangelo Marras, per una sospensione del procedimento di estradizione in Spagna.

Puigdemont, al termine della lunga riunione in Camera di consiglio, ha lasciato la sede della Corte d’appello senza rilasciare dichiarazioni (è prevista una conferenza stampa ad Alghero alle 18.30), lasciando a Marras il compito di fare il punto della situazione: “Il processo è sospeso in attesa delle decisioni della Corte europea e di quella di Lussemburgo – spiega il legale – non so fare previsioni sui tempi. Oggi comunque è andata molto bene, perché la Corte ha accolto le mie richieste e quelle del procuratore generale, ritenendo che si debbano risolvere due problemi: la questione relativa all’immunità di Puidgemont e la questione relativa alla competenza del giudice spagnolo ad emettere il mandato di arresto europeo. È sospeso tutto in attesa di queste due decisioni”.

“SONO MOLTO FELICE”

“Sono molto felice”. Queste le parole di Carles Puigdemont, abbracciato dal sindaco di Alghero, Mario Conoci, all’arrivo dell’eurodeputato nella struttura alberghiera dove si terrà una conferenza stampa, a poche ore dal pronunciamento della Corte d’appello di Sassari che ha deciso di sospendere il processo a carico di Puigdemont. All’incontro con i giornalisti, ci sarà anche il legale di Puigdemont, Agostinangelo Marras.